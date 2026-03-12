كرة اليد – النجم الساحلي: هارون بن حسين رئيسا جديدا للفرع

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

قررت الهيئة المديرة الفريق النجم الساحلي تعيين هارون بن حسين رئيسا جديدا لفرع كرة اليد خلفا لكمال ڤانة.

كما أعلنت إدارة النادي عن التركيبة الكاملة للإطار الإداري لفرع كرة اليد :

– هارون بن حسين: رئيس الفرع

– قيس بن أحمد: رئيس فرع الشبان

– صابر الرياني: مسؤول مكلّف بالتسويق

– نجم الدين بن صالح: مدير رياضي

– السيد زعتير: مسؤول إداري

– محمد جاسم كشيش: مرافق الفريق

– محمد النايلي: مسؤول مكلّف باللوجستيك

– لطفي مليح: مسؤول مكلّف بالتنسيق بين فرع الشبان وفريق الأكابر

