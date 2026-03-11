كرة اليد – النخبة: الترجي الرياضي يفوز على النجم الساحلي، الترتيب العام (فيديو)

بعد ظهر اليوم الأربعاء، فاز الترجي الرياضي التونسي على النجم الساحلي (26-17) في مباراة مُعادة جدولتها من الدور الثاني من تصفيات بطولة النخبة لكرة اليد.
توقفت المباراة في البداية عند الدقيقة 20 (8-6 لصالح الترجي الرياضي) خلال شوطها الأول المُقرر، ثم استؤنفت من تلك النقطة.
فيما يلي الترتيب العام :
1- النادي الإفريقي 15 نقطة
2- الترجي الرياضي التونسي 13 نقطة
3- نادي ساقية الزيت 8 نقاط
4- النجم الساحلي 7 نقاط
5- سبورتينغ المكنين 3 نقاط
6- نادي كرة اليد بجمال 3 نقاط
