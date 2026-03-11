كرة اليد – النخبة: الترجي الرياضي يفوز على النجم الساحلي، الترتيب العام (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

بعد ظهر اليوم الأربعاء، فاز الترجي الرياضي التونسي على النجم الساحلي (26-17) في مباراة مُعادة جدولتها من الدور الثاني من تصفيات بطولة النخبة لكرة اليد.

توقفت المباراة في البداية عند الدقيقة 20 (8-6 لصالح الترجي الرياضي) خلال شوطها الأول المُقرر، ثم استؤنفت من تلك النقطة.

فيما يلي الترتيب العام :

1- النادي الإفريقي 15 نقطة

2- الترجي الرياضي التونسي 13 نقطة

3- نادي ساقية الزيت 8 نقاط

4- النجم الساحلي 7 نقاط

5- سبورتينغ المكنين 3 نقاط

6- نادي كرة اليد بجمال 3 نقاط

