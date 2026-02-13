Français
Anglais
العربية
رياضة

كرة اليد – النخبة: نتائج مباريات الجولة 22 (فيديو)

فيما يلي نتائج مباريات الجولة الثانية والعشرين من بطولة النخبة، التي أُقيمت يوم الجمعة الموافق 13 فبراير:

3:00 مساءً: النادي الأفريقي 31-21 ن. ساقية الزيت
الترجي الرباضي التونسي 26-24 النجم الساحلي

5:00 مساءً: سبورتينغ المكنين 27-22 مكارم المهدية
نادي جماا لكرة اليد 29-28 بعث بني خيار
قصور الساف 33-33 الملعب التونسي
جمعية الحمامات 32-22 نسر طبلبة

الترتيب العام:
1- النادي الأفريقي 63 نقطة (+6 نقاط حوافز)
2- الترجي الرياضي التونسي 62 نقطة (+4 نقاط حوافز)
3- النجم الساحلي 51 نقطة (+2 نقاط حوافز)
4- ن. ساقية الزيت 47 نقطة(+1 نقطة حوافز)
5- سبورتينغ المكنين 48 نقطة
6- نادي كرة اليد بجمال 44 نقطة

7- بعث بني خيار 44 نقطة (بلاي آوت)
8- مكارم المهدية 39 نقطة
9- نادي قصور الساف 36 نقطة
10- جمعية الحمامات 36 نقطة
11- الملعب التونسي 34 نقطة
12- نسر طبلبة 26 نقطة

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

387
أخر الأخبار

تفاعلًا مع تشكيات الأهالي: الهلال الأحمر بباجة يُبرمج تركيز صهاريج مياه

330
الأخبار

ساديو ماني يتبرع بمكافأة أمم إفريقيا لبناء مشاريع خيرية في السينغال
322
الأخبار

الحرب في أوكرانيا: أوكرانيا تبدي مقاومة فعّالة في مواجهة المعتدي (سفارة أوكرانيا في تونس)
279
أخر الأخبار

في صفاقس: وزير التجارة يفتتح ندوة حول “الشركات الصغيرة والمتوسطة : التوجه نحو التصدير” (فيديو)
265
أخر الأخبار

جلسة حاسمة حول رخصتي “شعال” و“سرسينة”: وزيرة الصناعة أمام لجنة الطاقة بالبرلمان
256
أخر الأخبار

بلدية تونس تتدخل لإزالة الأشجار المتساقطة بفعل الرياح القوية
255
الأخبار

العاصمة: سقوط أشجار بمفعول الرياح بحديقة الحيوانات بالبلفدير
249
أخر الأخبار

وزيرة العدل تشرف على تدشين المحكمة الابتدائية بجربة
243
الأخبار

باجة : 05 حافلات جديدة تعزز أسطول الشركة الجهوية للنقل [فيديو]
239
الأخبار

إغلاق روضة أطفال بحي النصر 2 بعد شبهة اعتداء جنسي على طفل

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى