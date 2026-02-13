كرة اليد – النخبة: نتائج مباريات الجولة 22 (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

فيما يلي نتائج مباريات الجولة الثانية والعشرين من بطولة النخبة، التي أُقيمت يوم الجمعة الموافق 13 فبراير:

3:00 مساءً: النادي الأفريقي 31-21 ن. ساقية الزيت

الترجي الرباضي التونسي 26-24 النجم الساحلي

5:00 مساءً: سبورتينغ المكنين 27-22 مكارم المهدية

نادي جماا لكرة اليد 29-28 بعث بني خيار

قصور الساف 33-33 الملعب التونسي

جمعية الحمامات 32-22 نسر طبلبة

الترتيب العام:

1- النادي الأفريقي 63 نقطة (+6 نقاط حوافز)

2- الترجي الرياضي التونسي 62 نقطة (+4 نقاط حوافز)

3- النجم الساحلي 51 نقطة (+2 نقاط حوافز)

4- ن. ساقية الزيت 47 نقطة(+1 نقطة حوافز)

5- سبورتينغ المكنين 48 نقطة

6- نادي كرة اليد بجمال 44 نقطة

7- بعث بني خيار 44 نقطة (بلاي آوت)

8- مكارم المهدية 39 نقطة

9- نادي قصور الساف 36 نقطة

10- جمعية الحمامات 36 نقطة

11- الملعب التونسي 34 نقطة

12- نسر طبلبة 26 نقطة

