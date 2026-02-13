كرة اليد – النخبة: نتائج مباريات الجولة 22 (فيديو)

فيما يلي نتائج مباريات الجولة الثانية والعشرين من بطولة النخبة، التي أُقيمت يوم الجمعة الموافق 13 فبراير:
3:00 مساءً: النادي الأفريقي 31-21 ن. ساقية الزيت
الترجي الرباضي التونسي 26-24 النجم الساحلي
5:00 مساءً: سبورتينغ المكنين 27-22 مكارم المهدية
نادي جماا لكرة اليد 29-28 بعث بني خيار
قصور الساف 33-33 الملعب التونسي
جمعية الحمامات 32-22 نسر طبلبة
الترتيب العام:
1- النادي الأفريقي 63 نقطة (+6 نقاط حوافز)
2- الترجي الرياضي التونسي 62 نقطة (+4 نقاط حوافز)
3- النجم الساحلي 51 نقطة (+2 نقاط حوافز)
4- ن. ساقية الزيت 47 نقطة(+1 نقطة حوافز)
5- سبورتينغ المكنين 48 نقطة
6- نادي كرة اليد بجمال 44 نقطة
7- بعث بني خيار 44 نقطة (بلاي آوت)
8- مكارم المهدية 39 نقطة
9- نادي قصور الساف 36 نقطة
10- جمعية الحمامات 36 نقطة
11- الملعب التونسي 34 نقطة
12- نسر طبلبة 26 نقطة
