كرة اليد – دورة إسبانيا الودية : تونس تنهزم أمام سلوفاكيا !

لحساب مباراتهم الأولى ضمن الدورة الدولية الخمسين في إسبانيا، خسر المنتخب التونسي الأول لكرة اليد أمام نظيره السلوفاكي بنتيجة 30-35 (13-17 في الشوط الأول)!

وعلى الرغم من الخسارة، نال اللاعب التونسي محمد رضا فراد لقب أفضل لاعب في المباراة.

للتذكير، فقد خسر المنتخب السلوفاكي أمام إسبانيا، الدولة المضيفة، بنتيجة 26-43.

هذا ويخوض المنتخب الوطني مباراته الثانية غدًا السبت أمام إسبانيا، الساعة 7:30 مساءً (بتوقيت تونس).

وتُعدّ هذه البطولة الودية جزءًا من استعدادات نسور قرطاج لكأس الأمم الأفريقية “رواندا 2026”.

