كرة اليد : سبورتينغ المكنين يقدم إثارة ضد النادي الافريقي !

علمت الرقمية أن فريق سبورتينغ المكنين قرر تقديم إثارة ضد تواجد لاعب النادي الافريقي غازي بالغالي على الميدان (عدم صعوده للمدارج بعد حصوله على الورقة الحمراء) وأن فريق المكنين كان دون الإثارة على ورقة المباراة التي فاز فيها الأفاقة (28–27).
هذا وسيقوم مسؤولي السبورتينغ بإيداع الإثارة بمكتب الرابطة يوم غد الإثنين بالإستناد على الفصل 158 وهو نفس الفصل الذي إستند عليه النادي الإفريقي في تقديم إثارته ضد لاعب الترجي الرياضي أسامة البوغانمي.
ملف وقضية جديدة في الأفق .. للمتابعة …
تعليقات
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب