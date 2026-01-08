كرة اليد : قائمة المنتخب الوطني قبل كأس افريقيا للأمم

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن المدرب محمد علي الصغير عن القائمة التي سافرت إلى إسبانيا للمشاركة في الدورة الدولية إستعدادا لخوض غمار كأس افريقيا للأمم لكرة اليد رواندا 2026.

وتضم القائمة الأسماء التالية :

حراس المرمى: ياسين بالقايد (ترومبلي الفرنسي)، فرج تقية (نادي هويسكا الاسباني)، مهدي الحرباوي (ايستر الفرنسي)

جناح أيسر: غسان التومي (الترجي الرياضي)، وجدي خواجة (النادي الافريقي)

جناح أيمن: مهيب القلال (النادي الافريقي)

ظهير أيسر: عزيز العايدي (النادي الافريقي)، محمد رضا فراد (كاظمة الكويتي)، رامي الفقيه (الوكرة القطري)، قصي بن فرج (شارتر الفرنسي)

ظهير أيمن: وائل الشطي (ايفري الفرنسي)، ياسين بن سالم (كان الفرنسي)، أنور بن عبد الله (كاظمة الكويتي)

منسقون: بلال العبدلي (الترجي الرياضي)، علاء مصطفى (النادي الافريقي)، ريان زرياط (القادسية الكويتي)

لاعبو الدائرة : إسلام الجبالي (الترجي الرياضي)، عزيز بن حمودة (جمعية الحمامات)، فارس الغول (كان الفرنسي).

