كرة اليد : قائمة المنتخب الوطني قبل كأس افريقيا للأمم

أعلن المدرب محمد علي الصغير عن القائمة التي سافرت إلى إسبانيا للمشاركة في الدورة الدولية إستعدادا لخوض غمار كأس افريقيا للأمم لكرة اليد رواندا 2026.
وتضم القائمة الأسماء التالية :
حراس المرمى: ياسين بالقايد (ترومبلي الفرنسي)، فرج تقية (نادي هويسكا الاسباني)، مهدي الحرباوي (ايستر الفرنسي)
جناح أيسر: غسان التومي (الترجي الرياضي)، وجدي خواجة (النادي الافريقي)
جناح أيمن: مهيب القلال (النادي الافريقي)
ظهير أيسر: عزيز العايدي (النادي الافريقي)، محمد رضا فراد (كاظمة الكويتي)، رامي الفقيه (الوكرة القطري)، قصي بن فرج (شارتر الفرنسي)
ظهير أيمن: وائل الشطي (ايفري الفرنسي)، ياسين بن سالم (كان الفرنسي)، أنور بن عبد الله (كاظمة الكويتي)
منسقون: بلال العبدلي (الترجي الرياضي)، علاء مصطفى (النادي الافريقي)، ريان زرياط (القادسية الكويتي)
لاعبو الدائرة : إسلام الجبالي (الترجي الرياضي)، عزيز بن حمودة (جمعية الحمامات)، فارس الغول (كان الفرنسي).
