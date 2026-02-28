كرة اليد – قسم النخبة : توقف مباراة الكلاسيكو في قاعة الزواوي(فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

شهدت مقابلات الجولة الثانية من بلاي اوف بطولة النخبة اكابر لكرة اليد توقف كلاسيكو الترجي الرياضي والنجم الساحلي، في قاعة الزواوي.

ويعود انسحاب النجم الساحلي، حسب ما دونه الحكام، إلى إحتجتج المسؤولين على تصرفات غير رياضية للبعض من جمهور الترجي (إستعمال ألعاب نارية) في مناسبة اولى في الدقيقة 20 و51 ث ودخول لاعبيه الى حجرات الملابس ثم عودته بعد خمس دقائق تقريبا إلى أن قرر الحكام رفع ورقة زرقاء لمسؤول من النجم وورقة حمراء لاحد لاعبيه.

عندها قرر مسؤولو النجم عدم مواصلة المباراة والانسحاب مرة ثانية ودخول كامل الفريق الى حجرات الملابس.

وهذا ما أجبر قرر طاقم التحكيم على إيقاف المقابلة رسميا.

للتذكير، النتيجة الوقتية هي تقدم النجم على الترجي 8\6.

