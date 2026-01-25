Français
رياضة

كرة اليد – كأس أمم إفريقيا 2026: تونس تكتفي بالتعادل أمام المغرب

لم تُوفَّق عناصر المنتخب التونسي لكرة اليد (رجال) في بداية مشواره ضمن الدور الرئيسي من كأس أمم إفريقيا لكرة اليد 2026، المقامة في رواندا، إذ اكتفى بالتعادل أمام نظيره المغربي بنتيجة 29ء29 (18ء12 في الشوط الأول)، وذلك خلال مباراته الرابعة في البطولة.

وسيخوض منتخبنا الوطني مباراته المقبلة يوم الثلاثاء 27 جانفي، انطلاقًا من الساعة السادسة مساءً (بتوقيت تونس)، أمام منتخب الرأس الأخضر.

وقبل إجراء المباراة الثانية لحساب المجموعة الثانية من هذا الدور، التي ستجمع بين الرأس الأخضر وغينيا على الساعة السادسة مساءً، يتصدر المنتخب التونسي الترتيب برصيد 3 نقاط.

