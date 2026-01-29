كرة اليد – كأس أمم إفريقيا 2026: تونس – مصر في النهائي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تونس – مصر، هو عنوان المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا 2026 لكرة اليد، المقامة في رواندا. فبعد أن فرض المنتخب المصري سيطرته على منتخب الرأس الأخضر بنتيجة 32-26 في نصف النهائي الأول، جاء دور المنتخب التونسي ليحسم تأهله إلى النهائي على حساب نظيره الجزائري في نصف النهائي الثاني، متقدّمًا 33-24 (19-11) مع نهاية الشوط الأول.

وسيُقام نهائي النسخة السابعة والعشرين يوم السبت، انطلاقًا من الساعة الثالثة بعد الزوال (15:00) بتوقيت تونس.

وسيخوض المنتخب التونسي النهائي التاسع عشر في تاريخه، ساعيًا إلى التتويج بلقبه الحادي عشر، في مواجهة المنتخب المصري، حامل اللقب ثلاث مرات متتالية، والذي سيشارك في النهائي للمرة السادسة على التوالي منذ عام 2016.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



