كرة اليد : لجنة الاستئناف تبقي على قرار الرابطة في ملف أسامة البوغانمي

علمت الرقمية أن لجنة الاستئناف التابعة لجامعة كرة اليد أصدرت عشية اليوم الجمعة قرارها المتعلق بطعن فريقي الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي ضد قرار الرابطة الوطنية فيما المتعلق بملف الإثارة ضد أسامة البوغانمي.

وبعد المفاوضة القانونية قررت اللجنة الوطنية للاستئناف بالجامعة التونسية لكرة اليد، قبول الإستئنافين شكلا وفي الأصل إقرار القرار عدد D2526/068 الصادر عن الرابطة الوطنية لكرة اليد بتاريخ 25 ديسمبر 2025، والذي بمقتضاه تم رفض طعن الترجي الرياضي والإبقاء على قرار الرابطة القاضي بهزمه وحذف نقطتين من رصيده.

كما رفضت لجنة الاستئناف طعن النادي الافريقي الذي طالب بتطبيق عقوبة الهزيمة الجزائية وحذف نقطة إضافية من رصيد الترجي.

مما لا شك فيه فان حرب الكواليس ستتواصل ولكن على مستوى قانوني أعلى بما أن الترجي الرياضي سيلجأ إلى الطعن في قرار الرابطة لدى المحكمة الرياضية “الكناس”.

ملف للمتابعة …

