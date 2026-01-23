Français
Anglais
العربية
رياضة

كرة اليد : لجنة الاستئناف تبقي على قرار الرابطة في ملف أسامة البوغانمي

كرة اليد : لجنة الاستئناف تبقي على قرار الرابطة في ملف أسامة البوغانمي

علمت الرقمية أن لجنة الاستئناف التابعة لجامعة كرة اليد أصدرت عشية اليوم الجمعة قرارها المتعلق بطعن فريقي الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي ضد قرار الرابطة الوطنية فيما المتعلق بملف الإثارة ضد أسامة البوغانمي.

وبعد المفاوضة القانونية قررت اللجنة الوطنية للاستئناف بالجامعة التونسية لكرة اليد، قبول الإستئنافين شكلا وفي الأصل إقرار القرار عدد D2526/068 الصادر عن الرابطة الوطنية لكرة اليد بتاريخ 25 ديسمبر 2025، والذي بمقتضاه تم رفض طعن الترجي الرياضي والإبقاء على قرار الرابطة القاضي بهزمه وحذف نقطتين من رصيده.

كما رفضت لجنة الاستئناف طعن النادي الافريقي الذي طالب بتطبيق عقوبة الهزيمة الجزائية وحذف نقطة إضافية من رصيد الترجي.

مما لا شك فيه فان حرب الكواليس ستتواصل ولكن على مستوى قانوني أعلى بما أن الترجي الرياضي سيلجأ إلى الطعن في قرار الرابطة لدى المحكمة الرياضية “الكناس”.

ملف للمتابعة …

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

597
أخر الأخبار

استئناف الدروس بكافة المؤسسات التربوية في ولاية باجة غدًا

348
الأخبار

والي صفاقس يتفقد جاهزية المؤسسات التربوية بعد تعليق الدروس
323
الأخبار

إقرار برنامج متكامل للإحاطة بالعائلات المتضررة جراء التقلبات المناخية
320
الأخبار

رئيس الجمهورية يقدم واجب العزاء لعائلة ضحايا الفيضانات و يُسدي تعليماته بتكثيف عمليات البحث عن البحارة المفقودين [فيديو]
318
الأخبار

عودة الدروس إلى المؤسسات التربوية في ولاية جندوبة
311
الأخبار

أمطار غزيرة في تونس الكبرى: الحماية المدنية تجنّب سيدي بوسعيد كارثة محققة !
308
الأخبار

بلديات نابل والحمامات تتدخل لإزالة مخلفات الفيضانات وعودة الحركة المرورية
308
الأخبار

ولاية بن عروس: تعليق الدروس غدا الخميس
276
أخر الأخبار

طبلبة : العثور على جثة أحد البحارة المفقودين..وهذه وضعية البحار الناجي (فيديو)
267
الأخبار

غدًا: مواصلة تعليق الدروس بعدد من معتمديات ولاية نابل

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى