كرة اليد – مونديال السيدات: بعد فرنسا، هزيمة تونس أمام بولونيا

يُقام مونديال كرة اليد للسيدات في ألمانيا وهولندا من 26 نوفمبر إلى 15 ديسمبر، بمشاركة أفضل 32 منتخبًا في العالم، وذلك في نسخته السابعة والعشرين.

في إطار الجولة الثانية من المجموعة السادسة لهذا الحدث، مُني المنتخب التونسي بالهزيمة أمام بولونيا، اليوم الأحد، بنتيجة 29-26 (13-13 في الشوط الأول)، في مدينة بوس-ليه-دوك بهولندا. وفي المباراة الأخرى ضمن المجموعة نفسها، تواجه فرنسا الصين على الساعة 18:00 بتوقيت تونس.

الحاصلات على الميدالية البرونزية في البطولة الإفريقية، ستلتقي لاعبات المنتخب التونسي بالصين في آخر مباراة لهن في الدور الأول، يوم الثلاثاء 2 ديسمبر على الساعة 18:30 (توقيت تونس).

وتتأهل الفرق الثلاثة الأولى من هذه المجموعة إلى الدور الرئيسي، الذي سينطلق يوم الثلاثاء 2 ديسمبر.

