كرة اليد – مونديال السيدات: بعد هزيمتين… تونس تفوز على الصين وتتأهّل

تحتضن كلّ من ألمانيا وهولندا بطولة العالم لكرة اليد للسيدات في دورتها السابعة والعشرين، وذلك من 26 نوفمبر إلى 15 ديسمبر، بمشاركة أفضل 32 منتخبًا في العالم.

في إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السادسة، فاز المنتخب التونسي على نظيره الصيني، مساء الثلاثاء، بنتيجة 34-28 (18-17 في الشوط الأول)، في مدينة بوس-لو-دوك بهولندا.

وستخوض لاعبات المنتخب الوطني الدور الثاني لأول مرة في تاريخهن إلى جانب منتخبات هولندا، الأرجنتين، النمسا، إضافة إلى المنتخبين الفرنسي والبولندي.

