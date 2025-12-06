كرة اليد – مونديال السيدات: تونس تتفوّق على النمسا في الدور الثاني

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

يتواصل مونديال كرة اليد للسيدات، الذي يُنظَّم في ألمانيا وهولندا من 26 نوفمبر إلى 15 ديسمبر، بمشاركة أفضل 24 منتخبًا في العالم ضمن نسخته الـ27.

وفي إطار الدور الثاني من هذه البطولة، فاز المنتخب التونسي بعد ظهر السبت على نظيره النمساوي بنتيجة 27-25 (14-12 في الشوط الأول)، في ثاني مبارياته ضمن هذا الدور.

وستجمع المباراتان الأخريان للمجموعة الثالثة من الدور الرئيسي بين فرنسا والأرجنتين، في حين تواجه بولندا منتخب هولندا.

وتبقى مباراة ثالثة وأخيرة للمنتخب التونسي في هذا الدور الرئيسي حسب البرنامج التالي (التوقيت التونسي) :

الاثنين الساعة 15:30: تونس × الأرجنتين.

