كرة اليد – مونديال السيدات: في الدور الثاني، تونس تنهزم أمام هولندا

تتواصل منافسات بطولة العالم لكرة اليد للسيدات، التي تُقام في ألمانيا وهولندا من 26 نوفمبر إلى 15 ديسمبر، بمشاركة أفضل 24 منتخباً في العالم في دورتها السابعة والعشرين.

وفي إطار مباريات الدور الثاني من هذا المونديال، انهزم المنتخب التونسي في أول مواجهة له أمام هولندا بنتيجة 39-21.

ويتواصل مشوار المنتخب التونسي بمباراتين إضافيتين وفق البرنامج التالي (بتوقيت تونس):

السبت على الساعة 15:30: تونس × النمسا
الاثنين على الساعة 15:30: تونس × الأرجنتين

