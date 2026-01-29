كرة اليد – نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2026: على أي القنوات وفي أي توقيت يمكن متابعة مباراة تونس – الجزائر ؟

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

يُقام اليوم الخميس 29 جانفي الدور نصف النهائي الثاني من كأس أمم إفريقيا 2026 لكرة اليد للرجال، والذي سيجمع بين منتخبي تونس والجزائر.

وفيما ستدور مباراة نصف النهائي الأولى بين مصر والرأس الأخضر انطلاقاً من الساعة 15:30 (بتوقيت تونس)، سيكون عشّاق كرة اليد على موعد مع مواجهة الجارين التونسي والجزائري بداية من الساعة 18:00 (التوقيت التونسي).

ويمكن متابعة هذا الدربي المغاربي مباشرة وبثاً مفتوحاً على القناة الوطنية الوطنية 2، إضافة إلى البث الحي عبر القناة الرسمية للاتحاد الإفريقي لكرة اليد (CAHB) على موقع يوتيوب.

