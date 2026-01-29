Français
Anglais
العربية
رياضة

كرة اليد – نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2026: على أي القنوات وفي أي توقيت يمكن متابعة مباراة تونس – الجزائر ؟

كرة اليد – نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2026: على أي القنوات وفي أي توقيت يمكن متابعة مباراة تونس – الجزائر ؟

يُقام اليوم الخميس 29 جانفي الدور نصف النهائي الثاني من كأس أمم إفريقيا 2026 لكرة اليد للرجال، والذي سيجمع بين منتخبي تونس والجزائر.

وفيما ستدور مباراة نصف النهائي الأولى بين مصر والرأس الأخضر انطلاقاً من الساعة 15:30 (بتوقيت تونس)، سيكون عشّاق كرة اليد على موعد مع مواجهة الجارين التونسي والجزائري بداية من الساعة 18:00 (التوقيت التونسي).

ويمكن متابعة هذا الدربي المغاربي مباشرة وبثاً مفتوحاً على القناة الوطنية الوطنية 2، إضافة إلى البث الحي عبر القناة الرسمية للاتحاد الإفريقي لكرة اليد (CAHB) على موقع يوتيوب.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

487
أخر الأخبار

الهلال الأحمر التونسي بباجة يواصل دعمه الاجتماعي ويعاين وضعيات عائلات معوزة

397
الأخبار

الأولمبي الباجي في اختبار صعب أمام الإتّحاد المنستيري و السليمي مطالب بالانتصار
345
الأخبار

بقلم مرشد السماوي : سامي الطرابلسي من الاقصائيات إلى التجريح الإعلامي والاستقالة.. حصيلة مدرب وطني غادر المنتخب بصمت
344
الأخبار

تصنيف شنغهاي للجامعات 2025 : جامعة صفاقس الأولى وطنيا
336
الأخبار

بعد أمطار كشفت عن معالم جديدة: انطلاق تدخل المعهد الوطني للتراث بالموقع الأثري بهرقلة
311
الأخبار

التعاون الإيطالي يعزّز الاستثمارات الفلاحية في تونس بتسليم 88 جرّارًا في صفاقس
296
الأخبار

تأييد الأحكام الصادرة في قضية وفاة عمر العبيدي
293
الأخبار

ولاية صفاقس: تحديد سقف منحة تحسين السكن ب 7000 دينار يقع صرفها على أقساط وهذه شروط الانتفاع بها
285
الأخبار

ماهر الكنزاري : “انتصار اليوم يجعلنا ننفرد بالمركز الأوّل” (فيديو)
284
اقتصاد وأعمال

36 دينارًا السعر الحقيقي لقارورة الغاز دون دعم وقريباً قوارير غاز جديدة مُوجّهة للصناعيين وسيارات التاكسي

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى