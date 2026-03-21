كرة يد : إيقاف رئيس بعث بني خيار عن ممارسة أي نشاط رياضي

أصدرت الجامعة التونسية لكرة اليد اليوم السبت 21 مارس 2026 عقوبات ضد لاعبي فريقي أواسط بعث بني خيار وجمعية الحمامات عقب أحداث العنف التي جدّت خلال مباراة جمعتهما ضمن بطولة النخبة أواسط و أدّت إلى توقفها قبل نهاية الوقت القانوني.

و قرّرت الجامعة إيقاف 4 لاعبين من بعث بني خيار و لاعب من جمعية الحمامات و تسليط عقوبة اللعب دون حضور الجمهور لـ 6 مباريات ضد نادي بعث بني خيار مع تغريمه بخطية مالية قدرها 6 آلاف دينار.

كما قررت الجامعة التونسية لكرة اليد إيقاف رئيس نادي بعث بني خيار أيمن مزوال عن أي نشاط رياضي و إحالة ملفه على أنظار لجنة التأديب للبت فيه حيث تبين بناء على مقاطع فيديو تورط المعني بالأمر بصفة مباشرة في أحداث العنف و ذلك باقتحامه أرضية الميدان أثناء توقف اللعب و اعتداءه بالعنف الشديد على أحد اللاعبين الشُبّان لجمعية الحمامات.

و تمّت دعوة رئيس نادي بعث بني خيار للمثول أمام اللجنة المركزية للتأديب يوم الخميس 26 مارس 2026 على الساعة الحادية عشر صباحا بمقر الجامعة للاستماع إلى إفادته في هذا الملف و اتخاذ القرار المناسب.

