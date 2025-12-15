كرة يد : النادي الإفريقي يتقدّم بإثارة ضد الترجي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تقدّم النادي الإفريقي اليوم بإثارة لدى الجامعة التونسية لكرة اليد ضد لاعب الترجي الرياضي أسامة البوغانمي، و ذلك على خلفية حضوره مباراة الدربي (لحساب الجولة 18 من البطولة الوطنية) و نزوله إلى أرضية القاعة بعد نهايتها، رغم تسليط عقوبة إيقاف بمباراتين في حقّه.

و استند النادي الإفريقي في إثارته إلى الفصل 158 من القوانين العامة للجامعة التونسية لكرة اليد، معتبراً أنّ نزول اللاعب المعاقب إلى أرضية الميدان يُعدّ خرقًا صريحًا للوائح و طالب على هذا الأساس بهزم الترجي الرياضي جزائيًا.

يُذكر أنّ الترجي الرياضي كان قد حسم دربي الجولة 18 لصالحه بنتيجة 20 مقابل 19.

