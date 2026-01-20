كرة يد : طاهر الزوالي مدربا جديدا لوداد سمارة المغربي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت إدارة وداد سمارة المغربي عن تعاقدها مع المدرب التونسي طاهر الزوالي للاشراف على الفريق الأول لكرة اليد، في خطوة تعكس رغبة النادي في فتح صفحة جديدة وإطلاق مشروع طموح يهدف إلى استعادة بريقه و المنافسة على الألقاب من جديد.

يذكر أنّ الزوالي قد كان على بعد خطوات من تجديد عقده مع نادي ساقية الزيت، لكنه فضّل في نهاية المطاف خوض مغامرة جديدة خارج تونس و ذلك بعد تجاربه السابقة في كل من السعودية و الإمارات و ليبيا، واضعًا خبرته في خدمة وداد سمارة خلال المرحلة القادمة.

