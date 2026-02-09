Français
كريستيان براكوني يشرف وقتيا على تدريب الترجي

كريستيان براكوني يشرف وقتيا على تدريب الترجي

أصدر الترجي الرياضي التونسي بلاغا أكد من خلاله أن المدرب الفرنسي كريستيان براكوني سيشرف وقتيا على تدريب فريق الأكابر و ذلك تحضيرا للمواجهة المرتقبة أمام بيترو أتليتيكو الأنغولي.

و في ما يلي نص البلاغ كاملا لفريق باب السويقة :

يُعلم الترجي الرياضي التونسي جماهيره أن المدير الفني المساعد الفرنسي كريستيان براكوني سيشرف وقتيًا على تدريب فريق الأكابر، وذلك تحضيرًا للمواجهة المرتقبة أمام بيترو أتلتيكو المقرّرة ليوم السبت القادم.

وسيتولّى المدرّب كريستيان براكوني الإشراف على الفريق خلال هذه المواجهة .

وإذ يهيب الترجي الرياضي التونسي بجماهيره الوفية مواصلة الدعم والمؤازرة المعهودة، فإنّه يثمّن وقوفهم الدائم إلى جانب الفريق من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

