كريم بنزيما : الهلال هو ريال مدريد آسيا

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

عبّر الفرنسي كريم بنزيما المنضم حديثًا لصفوف الهلال السعودي، عن سعادته الكبيرة بارتداء قميص “زعيم آسيا”، وذلك بعد فسخ عقده مع اتحاد جدة، نتيجة أزمة أشعلت أرجاء دوري روشن خلال الأيام الماضية.

و كان الهلال قد أعلن تعاقده مع الهدّاف الفرنسي، لمدة موسم و نصف في صفقة انتقال حر، ليبدأ فصلاً جديدًا في الملاعب السعودية، بعد موسمين ونصف رفقة اتحاد جدة، محققًا ثنائية الدوري و كأس خادم الحرمين الشريفين.

و قال بنزيما في تصريحات عبر المركز الإعلامي لنادي الهلال : “سعيد للغاية بالانتقال لهذا النادي العظيم، لقد خضت تدريبي الأول مع الفريق و تعرفت إلى اللاعبين و الجهاز الفني و أسعى لتقديم كل ما لدي من أجل إسعاد الجماهير”.

و أضاف : “الهلال يمتلك تاريخًا عظيمًا، ولديه قاعدة جماهيرية كبيرة، فمن وجهة نظري، أن هذا يعتبر بمثابة ريال مدريد آسيا، نظرًا لقوته الكبيرة وقدرته على حصد الإنجازات والألقاب”.

و تابع حديثه : “أعرف الهلال جيدًا منذ أن كنت لاعبًا في صفوف ريال مدريد، فقد لعبنا أمامهم في نهائي كأس العالم للأندية و لم تكن مباراة سهلة، ولكننا استطعنا التفوق في النهاية”.

و أكمل كريم حديثه يقول : “الهلال يمتلك لاعبين رائعين و عقلية محترفة على المستويين الفني و الإداري، ما تسبب في حصد الألقاب و منافسة الأندية الكبرى”.

و اختتم : “رسالتي واضحة، فالجماهير تعرف عقليتي المحبة لتحقيق الألقاب و الإنجازات و سأسعى لبذل الكثير من الجهد للسيطرة على جميع البطولات”.

و من المقرر أن يبدأ كريم بنزيما رحلته مع الهلال خلال مواجهة الأخدود، المقررة إقامتها، غدًا الخميس، في إطار منافسات الجولة 21 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



