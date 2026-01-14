كريم بنزيما يتعرض لإصابة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

سادت حالة من القلق داخل أروقة نادي الاتحاد السعودي عقب تعرض قائده والنجم الفرنسي كريم بنزيما لإصابة مفاجئة، أجبرته على عدم استكمال مواجهة فريقه أمام ضمك، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله مساء الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري السعودي للمحترفين.

و شهدت المباراة خروج كريم بنزيما بين شوطي اللقاء، في قرار اضطراري من الجهاز الفني بقيادة البرتغالي سيرجيو كونسيساو، الذي فضّل عدم المخاطرة باللاعب والدفع بالمهاجم صالح الشهري مع بداية الشوط الثاني.

و وفقا لتقارير صحفية سعودية فإن استبدال بنزيما جاء نتيجة معاناة اللاعب من آلام بدنية، ظهرت عليه قبل نهاية الشوط الأول، حيث تواصل مع الجهاز الطبي، قبل أن يتجه إلى غرف الملابس، ليتم حسم قرار عدم مشاركته في الشوط الثاني حفاظًا على سلامته.

و أوضح مراسل قناة ثمانية أن النجم الفرنسي غادر الملعب بسبب الإصابة، دون تحديد مدى خطورتها حتى الآن، في انتظار الفحوصات الطبية اللازمة.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



