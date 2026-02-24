Français
الأخبار

كريم بنزيما يتعرّض لإصابة

كريم بنزيما يتعرّض لإصابة

أعلن نادي الهلال رسميًا غياب نجمه الفرنسي كريم بنزيما عن مواجهة فريقه أمام التعاون، المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

و أكد الهلال عبر بيانه الرسمي أن بنزيما لن يغادر مع بعثة الفريق إلى القصيم، بعد شعوره بآلام في العضلة الضامة، على أن يخضع لفحوصات طبية وأشعة اليوم الثلاثاء لتحديد حجم الإصابة ومدى تأثيرها على مشاركته في المباريات المقبلة.

و يحل الهلال ضيفًا على التعاون في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء فى مباراة يسعى خلالها الزعيم لتعزيز صدارته لجدول ترتيب اادوري السعودي، والعودة بالعلامة الكاملة من قلب ملعب التعاون.

تعليقات

