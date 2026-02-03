Français
Anglais
العربية
الأخبار

كريم بنزيما يواجه الإتحاد بعد 16 يوما من انتقاله إلى الهلال

كريم بنزيما يواجه الإتحاد بعد 16 يوما من انتقاله إلى الهلال

يترقب عشاق الكرة السعودية مواجهة من العيار الثقيل، حين يلتقي الفرنسي كريم بنزيما ، لاعب الهلال الحالي، مع ناديه السابق الاتحاد، بعد 16 يومًا فقط من انتقاله من صفوف “العميد” إلى “الزعيم”، في واحدة من أكثر مباريات الدوري السعودي للمحترفين إثارة هذا الموسم.

ومن المقرر أن يستضيف الهلال نظيره الإتحاد يوم 19 فيفري الجاري، على ملعب المملكة أرينا، ضمن منافسات الجولات المقبلة من دوري السعودي.

و شهدت فترة الانتقالات الشتوية الحالية نشاطًا ملحوظًا لإدارة الهلال، التي أبرمت عدة صفقات قوية، جاء على رأسها التعاقد مع كريم بنزيما، ليصبح اللاعب الفرنسي الرابع في صفوف الفريق، بعد كل من: كريم بنزيما، بوبري، قادر ميتي، ماري، مراد هوساوي، مندش، ريان الدوسري، وصبري دهل (ينضم في الصيف).

و نجحت إدارة الهلال في إقناع النجم الفرنسي، الحاصل سابقًا على الكرة الذهبية، بالرحيل عن الاتحاد والانضمام إلى صفوف الفريق الأزرق، حيث وقع بنزيما على عقد يمتد لمدة عام ونصف، بعد التوصل لاتفاق يقضي بشراء المدة المتبقية من عقده مع الاتحاد، والبالغة 6 أشهر، لضمان انتقاله الفوري خلال فترة القيد الشتوي.

و من المنتظر أن ينضم بنزيما إلى التدريبات الجماعية للهلال فور الانتهاء من الإجراءات الإدارية الخاصة بتسجيله رسميًا.

و قدمت إدارة الهلال حزمة من الامتيازات الخاصة لإتمام الصفقة، شملت راتبًا ماليًا ضخمًا، إلى جانب توفير سكن فاخر وسيارة خاصة وعدد من المزايا الإضافية التي تتناسب مع قيمة و مكانة اللاعب العالمية.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 47 نقطة، بينما يحتل الاتحاد المركز السادس برصيد 34 نقطة، ما يزيد من سخونة وأهمية المواجهة المرتقبة بين الطرفين.

يُذكر أن نادي الاتحاد كان قد تعاقد مع كريم بنزيما في صيف 2023، قادمًا من ريال مدريد الإسباني، بعقد يمتد حتى صيف 2026، قبل أن تنتهي رحلته مع “العميد” مبكرًا بالانتقال إلى الهلال.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

601
الأخبار

باجة : الحماية المدنية تنقذ سيارة بها أربعة أشخاص جرفتهم مياه الأمطار

391
أخر الأخبار

باجة تسجّل نزول كميات هامة من الأمطار خلال 48 ساعة
337
الأخبار

علي خامنئي يُهدّد الأمريكيين بحرب إقليمية
323
أخر الأخبار

غار الدماء: وفاة شخص جرفته سيول وادي مجردة
319
الأخبار

ملعب الشاذلي زويتن : انهيار جزء من السور المحاذي لمأوى السيارات
301
الأخبار

مقترح لتعليق العمل بآلية رفع السيارات و استبدالها بنظام “الخطايا اللاصقة”
281
الأخبار

والي منوبة : “سنتصدى بصرامة للاعتداءات على الأودية و البناء الفوضوي و بيع التقاسيم العشوائية”
275
الأخبار

تحديد موعد حلول رمضان 2026 في عدد من الدول
271
الأخبار

انتخاب رئيسة المجلس الوطني لعمادة الأطباء بتونس ريم غشام رئيسة للفيدرالية المغاربية للأطباء
269
الأخبار

دوري أبطال إفريقيا : الترجي الرياضي يعود بتعادل ثمين من تنزانيا…ترتيب المجموعة الرابعة

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى