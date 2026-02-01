Français
الأخبار

كلية الطب بالمنستير تحتضن خلال شهر فيفري الجاري دورة تكوينية حول “أُسُس البيداغوجيا الجامعية”

كلية الطب بالمنستير تحتضن خلال شهر فيفري الجاري دورة تكوينية حول “أُسُس البيداغوجيا الجامعية”

تحتضن كلية الطب بالمنستير من 2 الى 18 فيفري 2026 دورة تكوينية حول “أسس البيداغوجيا الجامعية” لفائدة الاساتذة الجامعيين المباشرين خلال السنوات الدراسية 2022 و 2023 و2024 وذلك في اطار استراتيجيتها لتعزيز المهارات التربوية والتزامها المستمر بجودة التعليم الجامعي، حسب بلاغ لجامعة المنستير.

و تولّت جامعة المنستير تنظيم هذا البرنامج التكويني بداية من (26-28 جانفي 2026) مضيفة أن الدورة الحالية تشمل أسس التربية الجامعية و تخطيط التدريس القائم على المهارات و أساليب التعلم النشط و أساليب التقييم.

و أكّدت أنها ملتزمة بالتخطيط لمزيد من التكوين و التدريب لفائدة جميع المهتمين و تلبية احتياجات التعليم العالي على أفضل وجه.

