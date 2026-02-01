كلية الطب بالمنستير تحتضن خلال شهر فيفري الجاري دورة تكوينية حول “أُسُس البيداغوجيا الجامعية”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تحتضن كلية الطب بالمنستير من 2 الى 18 فيفري 2026 دورة تكوينية حول “أسس البيداغوجيا الجامعية” لفائدة الاساتذة الجامعيين المباشرين خلال السنوات الدراسية 2022 و 2023 و2024 وذلك في اطار استراتيجيتها لتعزيز المهارات التربوية والتزامها المستمر بجودة التعليم الجامعي، حسب بلاغ لجامعة المنستير.

و تولّت جامعة المنستير تنظيم هذا البرنامج التكويني بداية من (26-28 جانفي 2026) مضيفة أن الدورة الحالية تشمل أسس التربية الجامعية و تخطيط التدريس القائم على المهارات و أساليب التعلم النشط و أساليب التقييم.

و أكّدت أنها ملتزمة بالتخطيط لمزيد من التكوين و التدريب لفائدة جميع المهتمين و تلبية احتياجات التعليم العالي على أفضل وجه.

