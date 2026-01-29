كلية العلوم القانونية بتونس تمنع تقديم الهدايا والمشروبات خلال مناقشات المذكرات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، في بلاغ صادر عنها يوم الخميس 29 جانفي 2026، عن منع تقديم أي هدايا للأساتذة وأعوان الإدارة، مهما كان نوعها أو قيمتها، مثل المرطبات أو المياه المعدنية أو الأقلام، وذلك بمناسبة مناقشات مذكرات الطلبة. كما جدّدت التأكيد على منع إدخال المشروبات والمرطبات إلى الفضاء الجامعي خلال فترات المناقشة.

وأوضح عميد الكلية، وحيد الفرشيشي، في البلاغ ذاته، أن هذا القرار تم اتخاذه عقب اجتماع لجنة الماجستير المنعقد يوم 28 جانفي 2026، باعتبار أن المناقشة تمثّل “لحظة علمية أكاديمية وامتحانًا علنيًا لا يجب إفراغه من مضمونه”، مشددًا على أن “أي طابع احتفالي يجب أن يكون خارج أسوار المؤسسة الجامعية”.

وأضاف أن الهدف من هذا الإجراء هو تكريس أخلاقيات العمل الجامعي وضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلبة، والحفاظ على هيبة الفضاء الأكاديمي وحياده.

وسيُدخل هذا القرار حيّز التنفيذ بداية من غرة فيفري 2026، وفق ما ورد في نص البلاغ.

