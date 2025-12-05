كمال والي رئيساً جديداً للهيئة التسييرية للأولمبي الباجي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

علمت تونس الرقمية اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025 أنّه، وبعد سلسلة من المشاورات والاتصالات داخل نادي الأولمبي الباجي، تقرّر رسميًا تعيين السيّد كمال والي رئيسًا للهيئة التسييرية الجديدة للنادي، خلفًا للسيّد خميّس المازني.

و يأتي هذا القرار في إطار إعادة تنظيم الهيكلة الإدارية للفريق، بهدف تعزيز الاستقرار وتوفير أفضل الظروف لمواصلة العمل على تطوير النادي خلال المرحلة القادمة.

و من المنتظر أن تكشف الهيئة الجديدة عن برنامجها و خطتها العملية في الأيام القليلة المقبلة.

