كمال والي رئيساً جديداً للهيئة التسييرية للأولمبي الباجي

علمت تونس الرقمية اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025 أنّه، وبعد سلسلة من المشاورات والاتصالات داخل نادي الأولمبي الباجي، تقرّر رسميًا تعيين السيّد كمال والي رئيسًا للهيئة التسييرية الجديدة للنادي، خلفًا للسيّد خميّس المازني.

و يأتي هذا القرار في إطار إعادة تنظيم الهيكلة الإدارية للفريق، بهدف تعزيز الاستقرار وتوفير أفضل الظروف لمواصلة العمل على تطوير النادي خلال المرحلة القادمة.

و من المنتظر أن تكشف الهيئة الجديدة عن برنامجها و خطتها العملية في الأيام القليلة المقبلة.

