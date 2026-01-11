Français
الأخبار

كميات الأمطار المسجلة خلال ال 24 ساعة الأخيرة في عدد من أنحاء البلاد

سُجّل خلال 24 ساعة الاخيرة نزول كميات من الامطار في عدد من انحاء البلاد وفي ما يلي الكميات المسجلة بالتفصيل و بحساب المليمتر :

//ولاية باجة

محطة وادي الزرقاء 8 سدّ سيدي سالم 4 باجة الجنوبية 7 عمدون 13 تيبار 3 سدّ كساب 13 تبرسق 5 مجاز الباب 8 تستور 2 باجة المحطة 6 نفزة 16

//ولاية جندوبة

سدّ بوهرتمة 19 سدّ بربرة 2 بلطة بوعوان 15 فرنانة 7 وادي مليز 1 بني مطير 16 غار الدماء 1 عين دراهم 8 بوسالم 6 جندوبة 5 طبرقة 16

//ولاية الكاف

تاجروين 1 الطويرف 4 – K13 3 نبر 3 وادي ملاق 7 الدهماني 1 الكاف 1 ساقية سيدي يوسف 10

//ولاية سليانة

مكثر المدينة 1 العروسة 2 عين بوسعدية 1 قعفور 1 برقو 3 سيدي بورويس 2 سليانة 1 الكريب 1 بوعرادة 3

//ولاية بنزرت

رأس الجبل 10 العالية 3 أوتيك 11 جومين 34 سجنان 5 تينجة 6 بنزرت 4 غار الملح 5 سيدي احمد 3 الميناء 3 غزالة 6 العزيب 5 ماطر 4 رفراف 14 ماتلين 6

//ولاية نابل

الحمامات 5 بوعرقوب 3 بني خيار 6 الميدة 17 دار علوش 11 قرمبالية 6 الهوارية 18 قليبية 19

حمام الغزاز 23 نابل 4 منزل بوزلفة 12 أزمور 32 بوشريك 5 سيدي حسون 13 بوكريم 21

//ولاية تونس

تونس قرطاج 8 حلق الوادي 6 سيدي بوسعيد 12

//ولاية أريانة

أريانة 4 شرفش 5

//ولاية منوبة

منوبة 8 السعيدة 5

//ولاية زغوان

زغوان 6 الفحص 5

//ولاية بن عروس

حمام الأنف 7 أوزرة 8

الظواهر الجوية المسجلة :

هبوب رياح قوية بلغت سرعتها بحساب الكلم/س :

بنزرت 97 ، طبرقة 86 ، قليبية و النفيضة و المنستير 76

تعليقات

