Français
Anglais
العربية
الأخبار

كميات الامطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية

كميات الامطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية

شهدت ال24 ساعة الماضية، من الساعة 07 صباحا ليوم الجمعة 12 ديسمبر إلى الساعة 07 صباحا ليوم السبت 13 ديسمبر 2025 ، تهاطل كميات من الامطار تركزت خاصة في الوسط الغربي وعلى السواحل الشرقية للبلاد، حسب ما افاد المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة.

و فيما يلي كميات الامطار المسجلة بحساب المليمتر حسب الولايات:

ولاية صفاقس: بوثدي 8// اولاد يانق 2// الشعال 2// القراطن 1// المحرس 4// بئر بوعلي 9//عقارب 1//

ولاية نابل: الحمامات: 6// بئر بورقية 7//

ولاية القيروان: القيروان 1//عين جلولة 8///رقادة 8//الشرتردة 1//

ولاية القصرين: ماجل بلعباس 1//سبيبة 1//سبيطلة 2//

ولاية سيدي بوزيد: المكناسي 6// الرقاب 1// منزل بوزيان 6//

ولاية المنستير: المنستير المطار 1// سيدي بنور 4//

ولاية المهدية: الجم 1// اولاد الشامخ 8// هبيرة 2// المهدية الميناء 6//

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

627
أخر الأخبار

باجة: 10 إصابات في حادث مرور بطريق نفزة

405
أخر الأخبار

حافظ العموري يكشف خفايا أزمة الصناديق الاجتماعية وسبل تجاوز عجزها المالي [فيديو]
353
الأخبار

العثور على جثتي شابين بمدنين..مصطفى عبد الكبير يشير إلى عملية تصفية إجرامية
288
اقتصاد وأعمال

نشر قانون المالية لسنة 2026 بالرائد الرسمي بعد ختمه من قبل رئيس الجمهورية
282
الأخبار

مدرب المنتخب الفلسطيني : “رغم الظروف الصعبة، سعينا لإسعاد الجماهير”
282
اقتصاد وأعمال

رئيسة الحكومة: تطوّر نسق الاستثمارات الخارجيّة في تونس بأكثر من 21 % [فيديو]
279
اقتصاد وأعمال

رئيسة الحكومة: أكثر 4000 أجنبية مؤسسة إختارت الإستثمار في تونس [فيديو]
279
الأخبار

فرنسا : اليسار ينتصر في البرلمان و نهاية معاناة طويلة مع بطاقات الإقامة
272
الأخبار

هل سيكون توغاي حاضر في كأس إفريقيا بالمغرب ؟ [فيديو]
258
أخر الأخبار

قابس: نحو إزالة مخفضات السرعة العشوائية في فترة لا تتجاوز 15 يوما

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى