كميات الامطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية

شهدت ال24 ساعة الماضية، من الساعة 07 صباحا ليوم الجمعة 12 ديسمبر إلى الساعة 07 صباحا ليوم السبت 13 ديسمبر 2025 ، تهاطل كميات من الامطار تركزت خاصة في الوسط الغربي وعلى السواحل الشرقية للبلاد، حسب ما افاد المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة.

و فيما يلي كميات الامطار المسجلة بحساب المليمتر حسب الولايات:

ولاية صفاقس: بوثدي 8// اولاد يانق 2// الشعال 2// القراطن 1// المحرس 4// بئر بوعلي 9//عقارب 1//

ولاية نابل: الحمامات: 6// بئر بورقية 7//

ولاية القيروان: القيروان 1//عين جلولة 8///رقادة 8//الشرتردة 1//

ولاية القصرين: ماجل بلعباس 1//سبيبة 1//سبيطلة 2//

ولاية سيدي بوزيد: المكناسي 6// الرقاب 1// منزل بوزيان 6//

ولاية المنستير: المنستير المطار 1// سيدي بنور 4//

ولاية المهدية: الجم 1// اولاد الشامخ 8// هبيرة 2// المهدية الميناء 6//

