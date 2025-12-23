كم سيحصل الفائز بكأس إفريقيا للأمم 2025؟

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، الدكتور باتريس موتسيبي، أن بطل كأس إفريقيا للأمم توتال إنيرجيز المغرب 2025 سيحصل على مكافأة مالية قدرها 10 ملايين دولار أمريكي.

وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، المنعقد في الرباط بالمغرب، عشية انطلاق منافسات البطولة.

زيادة بنسبة 43% مقارنة بنسخة 2023

وتُمثّل مكافأة بطل نسخة 2025 زيادة بنسبة 43% مقارنة بنسخة 2023 التي احتضنتها كوت ديفوار، والتي تُوّج بلقبها المنتخب الإيفواري، بعد أن حصل حينها على 7 ملايين دولار أمريكي.

تضاعف المكافأة خلال أربع سنوات

وكان بطل كأس إفريقيا للأمم الكاميرون 2021 قد نال 5 ملايين دولار أمريكي فقط. ومع رفع المكافأة إلى 10 ملايين دولار أمريكي في نسخة 2025، تكون قيمة الجائزة قد تضاعفت بنسبة 100% خلال أربع سنوات، في سابقة تاريخية ضمن المسابقة القارية.

زيادة تاريخية في منح كأس إفريقيا للأمم

كان الكاميرون 2021: 5 ملايين دولار أمريكي

كان كوت ديفوار 2023: 7 ملايين دولار أمريكي

كان المغرب 2025: 10 ملايين دولار أمريكي

وسيحصل وصيف بطل كأس إفريقيا للأمم توتال إنيرجيز المغرب 2025 على 4 ملايين دولار أمريكي، في حين سينال كل واحد من المنتخبين اللذين يبلغان نصف النهائي مكافأة مالية قدرها 2.5 مليون دولار أمريكي لكل منتخب.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



