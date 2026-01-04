كندا تدعو إلى الإلتزام بالقانون الدولي بعد اعتقال الولايات المتحدة لرئيس فنزويلا

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

دعت كندا، جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الدولي، عقب إعلان الولايات المتحدة اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو و نقله من كاركاس إلى نيويورك.

و قالت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في منشور لأنيتا أناند على منصة “إكس” إن “أوتاوا لا تعترف بشرعية نظام مادورو و تقف إلى جانب الشعب الفنزويلي و حقه في العيش ضمن نظام ديمقراطي قائم على سيادة القانون”.

و أشارت وزيرة الخارجية الكندية إلى أن حكومة أوتاوا مستعدة لتقديم الخدمات القنصلية من خلال السفارة الكندية في بوغوتا بكولومبيا.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



