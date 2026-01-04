Français
كندا تدعو إلى الإلتزام بالقانون الدولي بعد اعتقال الولايات المتحدة لرئيس فنزويلا

دعت كندا، جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الدولي، عقب إعلان الولايات المتحدة اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو و نقله من كاركاس إلى نيويورك.

و قالت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في منشور لأنيتا أناند على منصة “إكس” إن “أوتاوا لا تعترف بشرعية نظام مادورو و تقف إلى جانب الشعب الفنزويلي و حقه في العيش ضمن نظام ديمقراطي قائم على سيادة القانون”.

و أشارت وزيرة الخارجية الكندية إلى أن حكومة أوتاوا مستعدة لتقديم الخدمات القنصلية من خلال السفارة الكندية في بوغوتا بكولومبيا.

