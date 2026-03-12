Français
كندا تواجه عاصفة جليدية نادرة في كيبيك منذ ثلاث سنوات: مدارس مغلقة وانقطاع واسع للكهرباء

تستعد مقاطعة كيبيك الكندية لمواجهة موجة قوية من الأمطار المتجمدة، وصفتها السلطات الجوية بأنها من أبرز الظواهر المناخية التي تشهدها المنطقة خلال السنوات الأخيرة.

ووفقاً لهيئة البيئة وتغير المناخ في كندا، يعد هذا الحدث الجوي الأشد من نوعه منذ نحو ثلاث سنوات، ما أثار مخاوف بشأن تأثيراته المحتملة على الحياة اليومية والخدمات الأساسية في المقاطعة.

وبسبب الظروف الجوية الخطرة، قررت عدة مؤسسات تعليمية إغلاق أبوابها يوم الأربعاء حفاظاً على سلامة التلاميذ والإطار التربوي، خاصة مع توقع تحول الطرقات والأرصفة إلى أسطح شديدة الانزلاق.

انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل

تسببت العاصفة بالفعل في اضطرابات واسعة، حيث حُرم أكثر من 140 ألف منزل في مختلف أنحاء كيبيك من التيار الكهربائي خلال الليل، نتيجة تراكم الجليد على خطوط الكهرباء والأشجار.

وتعمل فرق الطوارئ على إعادة التيار الكهربائي إلى المناطق المتضررة، غير أن الظروف الجوية القاسية تعقّد عمليات الإصلاح في بعض المناطق.

اضطرابات متوقعة في النقل

كما حذرت السلطات من تعطل حركة النقل سواء على الطرقات أو في بعض الخدمات العامة، حيث يمكن أن يؤدي تراكم الجليد إلى إبطاء حركة السير وزيادة مخاطر الحوادث.

ودعت الجهات المختصة السكان إلى تجنب التنقل غير الضروري ومتابعة النشرات الجوية واتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان سلامتهم.

