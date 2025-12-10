Français
كنز في زيت الزيتون التونسي.. أمل جديد للوقاية من الزهايمر (فيديو)

أكد الخبير الدولي في مجال زيت الزيتون، الدكتور محمد بوعزيز، في تصريح لمراسل “تونس الرقمية” خلال فعاليات الدورة الرابعة من المؤتمر الدولي “من الزيتون إلى الزيت: نحو إنتاج مستدام وتميّز في السوق العالمية” الذي نظّمه المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس، أنّ زيت الزيتون التونسي يمتلك مركب كيميائي خصوصي يجعل منه عنصرًا مهمًا في الحدّ من مخاطر الإصابة بمرض الزهايمر.

وأوضح بوعزيز أن فوائد زيت الزيتون التونسي مثبتة علميًا، خاصة في ما يتعلّق بدوره الوقائي من أمراض عديدة على غرار دوره في الوقاية من أمراض القلب، وتعزيز التركيز لدى الأطفال، والمساهمة في تعديل نسبة السكر.

