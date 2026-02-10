كنوز رومانية وبيزنطية تطفو إلى السطح في باجة: اكتشافات أثرية جديدة بموقع نوملولي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في إطار التعاون الدولي التونسي–الإيطالي، يشرف المعهد الوطني للتراث بالشراكة مع جامعة ساساري على تنفيذ حملة حفريات أثرية جديدة بموقع هنشير الماطرية بولاية باجة، أحد المواقع التاريخية البارزة في شمال-غرب تونس.

وتُنفَّذ هذه الأشغال من قبل فريق علمي متعدد الاختصاصات يضم خبراء في علم الآثار، التاريخ القديم، الهندسة المعمارية والترميم، حيث تتركز الدراسات أساسًا على فضاء الساحة العمومية القديمة والكنيسة البيزنطية بالموقع.

أسفرت الحفريات عن اكتشاف عدد هام من العناصر المعمارية الرومانية، من بينها تيجان وأعمدة تعود إلى معبد الكابتول، إضافة إلى تماثيل لآلهة رومانية، وهو ما يعكس الأهمية الدينية والحضرية التي كانت تتمتع بها مدينة نوملولي خلال الفترة الرومانية.

كما تم العثور على قناديل فخارية وأدوات استعمال يومي، توفر معطيات ثمينة حول نمط العيش والممارسات الدينية والاجتماعية لسكان المنطقة في تلك الحقبة.

