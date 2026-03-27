كوبا: آلاف العمليات الجراحية والخدمات الطبية تتعطل بسبب أزمة الطاقة

تشهد كوبا وضعًا صحيًا مقلقًا في ظل أزمة طاقة خانقة تؤثر بشكل مباشر على عمل المستشفيات والمنظومة الصحية، رغم مقترحات دولية لتقديم دعم عاجل يشمل تزويد البلاد بالوقود.

وأعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها العميق إزاء صعوبة استمرار تقديم الخدمات الصحية في ظل هذه الظروف، حيث تواجه المرافق الطبية تحديات متزايدة بسبب انقطاع الكهرباء.

وبحسب المعطيات المتداولة، تعاني عدة مستشفيات من صعوبات في ضمان خدمات الطوارئ والعناية المركزة، نتيجة نقص الطاقة اللازمة لتشغيل المعدات الحيوية.

كما أشار المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إلى أن آلاف العمليات الجراحية تم تأجيلها خلال الفترة الأخيرة، مما يعرض المرضى، وخاصة المصابين بأمراض خطيرة والنساء الحوامل، إلى مخاطر صحية متزايدة.

