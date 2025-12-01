Français
كوبا أمريكا 2028: النسخة الـ49 قد تُقام أيضًا في الولايات المتحدة!

تمثل كوبا أمريكا 2028 النسخة التاسعة والأربعين من البطولة الدولية التابعة للكونميبول، والتي قد تُنظَّم في الولايات المتحدة.

وفقًا لمعلومات موقع The Athletic، تجري حاليًا مناقشات بين الكونكاكاف والكونميبول حول إمكانية إقامة نسخة 2028 من كوبا أمريكا في الولايات المتحدة، وذلك بعد استضافة البلاد لكأس العالم 2026.

وفي حال الموافقة، ستكون هذه المرة الثانية على التوالي، والثالثة منذ 2016، التي تحتضن فيها الولايات المتحدة هذا الحدث القاري.

صحيح أن تنظيم هذه البطولة سيتزامن مع الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس، المقررة في صيف 2028، ما يدفع الكونميبول إلى دراسة خيارات أخرى في أمريكا الجنوبية، وتحديدًا الأرجنتين والإكوادور.

ورغم بعض الانتقادات المتعلقة بجودة أرضيات الملاعب وإدارة الجماهير، فإن النجاح الاقتصادي لنسخة 2024 — التي استقطبت 1.6 مليون متفرج وحققت عائدات قياسية للكونميبول — يدفع نحو إمكانية العودة مجددًا إلى الأراضي الأمريكية.

