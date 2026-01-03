كوبا تدعو إلى تحرك دولي فوري ضد هجوم أمريكا على فنزويلا

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أدان الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل الهجوم غير القانوني الذي شنته الولايات المتحدة على فنزويلا اليوم السبت، وطالب برد فعل فوري من المجتمع الدولي ضد هذا العمل الإجرامي.

و قال دياز كانيل ،في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس «تتعرض منطقتنا الآمنة لهجوم وحشي. إنه إرهاب دولة ضد الشعب الفنزويلي الشجاع و ضد منطقتنا (أمريكا الوسطى)،بحسب وكالة برينسا لاتينا الإخبارية.

و كان رئيس كولومبيا جوستافو بيترو، قد دعا اليوم السبت، إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة الدول الأمريكية و الأمم المتحدة عقب ما وصفه بـ «هجمات» على العاصمة الفنزويلية كاراكاس.

و اتهمت حكومة فنزويلا الولايات المتحدة بمهاجمة منشآت مدنية و عسكرية في عدة ولايات.

و من جانبها قالت وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي، السبت، إنه تم توجيه تهم ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو و زوجته سيليا فلوريس، في المنطقة الجنوبية لنيويورك، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتقاله خلال هجوم على فنزويلا و نقله خارج البلاد.

و أضافت بوندي أن “هذه التهم تشمل التآمر لارتكاب جرائم إرهاب مخدرات و التآمر لاستيراد الكوكايين و التآمر لحيازة أسلحة رشاشة و أجهزة تدميرية ضد الولايات المتحدة”.

و أشارت إلى أنهما “سيحاكمان قريباً أمام القضاء الأمريكي و على الأراضي الأمريكية و في المحاكم الأمريكية”.

يأتي ذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب – عبر منصة “تروث سوشيال” للتواصل الاجتماعي – شن بلاده بنجاح ضربة واسعة النطاق ضد فنزويلا، واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو برفقة زوجته ونقلهما جوا إلى خارج البلاد.

