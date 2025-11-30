Français
الأخبار

كوبا تدين إغلاق واشنطن المجال الجوي فوق فنزويلا

كوبا تدين إغلاق واشنطن المجال الجوي فوق فنزويلا

وصف وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز باريا إغلاق الولايات المتحدة المجال الجوي فوق فنزويلا بأنه عمل عدواني و تهديد خطير للقانون الدولي.

و في تصريح له عبر منصة “إكس” أعلن باريا أن السلطات الكوبية تدين تصرفات الولايات المتحدة، واصفا إغلاق المجال الجوي بالعمل العدواني.

و جاء في منشوره : “إن هذا الإجراء يشكل تهديدا خطيرا للقانون الدولي و يؤدي إلى تصعيد العدوان العسكري و الحرب النفسية ضد شعب و حكومة فنزويلا بعواقب لا يمكن التنبؤ بها على السلام و الأمن في أمريكا اللاتينية ودول منطقة البحر الكاريبي”.

و دعا باريا المجتمع الدولي إلى إدانة ما وصفه بـ”التمهيد لهجوم غير قانوني”.

و في تصعيد لافت لمسار الأزمة بين واشنطن وكاراكاس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس السبت إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا ودعا شركات الطيران إلى تجنّبه.

