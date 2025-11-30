كوبا ليبرتادوريس: فلامنغو، أكثر الأندية البرازيلية تتويجًا، يتأهل إلى كأس القارات (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في ليلة السبت إلى الأحد، وفي ليما (الـپيرو)، أصبح دانيلو، المدافع السابق لبورتو وريال مدريد ومانشستر سيتي ويوفنتوس، بطل فلامنغو دون منازع. فقد منح هدفه الوحيد في نهائي كوبا ليبرتادوريس 2025، الذي جمع الفريق البرازيلي بخصمه بالميراس، نادي ريو دي جانيرو لقبًا جديدًا بعد تتويجات 1981 و2019 و2022.

وبهذا التتويج، ينفرد فلامنغو بصدارة الأندية البرازيلية الأكثر إحرازًا للقب، متقدمًا على ساو باولو وسانتوس وگرêmio وخصمه في النهائي بالميراس (3 ألقاب لكل منهم)، لكنه يبقى مع ذلك خلف الأرجنتينيين إنديبنديينتي (7 ألقاب) وبوكا جونيورز (6)، والأوروغويانيين بنيارول (5).

هذا الإنجاز الكبير يمنح النادي البرازيلي بطاقة العبور إلى الدور الثاني من كأس القارات، حيث سيواجه كروز آزول، بطل كأس أبطال الكونكاكاف، يوم 10 ديسمبر في الريان (قطر).

