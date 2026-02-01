كوت ديفوار : مصرع 14 شخصا و إصابة 21 في حادث سير شمالي البلاد

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لقي ما لا يقل عن 14 شخصا مصرعهم و أصيب 21 آخرون بجروح، في حادث سير وقع على محور ماديناني سيجيليون، في منطقة كابادوجو شمالي كوت ديفوار، وفق ما أفادت به مصادر ايفوارية رسمية.

و أفادت وزارة النقل و الشؤون البحرية الإيفوارية في بيان رسمي، أن الشاحنة المتسببة في الحادث كانت تنقل بصورة غير قانونية 69 راكبا إلى جانب شحنتها من الحبوب.

و أعرب وزير النقل و الشؤون البحرية، أمادو كوني، عن خالص تعازي الحكومة لأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

كما طلب من معاونيه في المديرية الإقليمية للنقل بكابادوجو التوجه فورا إلى مكان الحادث لجمع المعلومات الأولية حول ملابسات هذه المأساة.

و دعا الوزير، في البيان ذاته، سائقي المركبات إلى إجراء جميع الفحوصات التقنية اللازمة قبل الانطلاق على الطرق و ضرورة الإلتزام الصارم بقواعد المرور.

و بحسب إحصاءات المكتب الوطني لسلامة الطرق، تسجل كوت ديفوار سنويا نحو 6 آلاف حادث سير تسفر عن حوالي 600 حالة وفاة و أكثر من 13 ألف إصابة.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



