Français
Anglais
العربية
الأخبار

كوت ديفوار : مصرع 14 شخصا و إصابة 21 في حادث سير شمالي البلاد

كوت ديفوار : مصرع 14 شخصا و إصابة 21 في حادث سير شمالي البلاد

لقي ما لا يقل عن 14 شخصا مصرعهم و أصيب 21 آخرون بجروح، في حادث سير وقع على محور ماديناني سيجيليون، في منطقة كابادوجو شمالي كوت ديفوار، وفق ما أفادت به مصادر ايفوارية رسمية.

و أفادت وزارة النقل و الشؤون البحرية الإيفوارية في بيان رسمي، أن الشاحنة المتسببة في الحادث كانت تنقل بصورة غير قانونية 69 راكبا إلى جانب شحنتها من الحبوب.

و أعرب وزير النقل و الشؤون البحرية، أمادو كوني، عن خالص تعازي الحكومة لأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

كما طلب من معاونيه في المديرية الإقليمية للنقل بكابادوجو التوجه فورا إلى مكان الحادث لجمع المعلومات الأولية حول ملابسات هذه المأساة.

و دعا الوزير، في البيان ذاته، سائقي المركبات إلى إجراء جميع الفحوصات التقنية اللازمة قبل الانطلاق على الطرق و ضرورة الإلتزام الصارم بقواعد المرور.

و بحسب إحصاءات المكتب الوطني لسلامة الطرق، تسجل كوت ديفوار سنويا نحو 6 آلاف حادث سير تسفر عن حوالي 600 حالة وفاة و أكثر من 13 ألف إصابة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

544
أخر الأخبار

بنزرت: تسخير 120 عنصرًا من الهلال الأحمر للتدخل عند الطوارىء

453
أخر الأخبار

تكنولوجيا المعلومات في تونس: كم يتقاضى مطوّرو البرمجيات فعليًا في عام 2025 ؟
356
الأخبار

باجة : الهلال الأحمر يدعو المواطنين لتوخي الحذر بسبب التقلبات الجوية المنتظرة
316
أخر الأخبار

من بن عروس إلى نابل: حجز أكثر من طن من الموز المهرّب
281
أخر الأخبار

كرة اليد – كأس الأمم الأفريقية 2026: ما هي القناة والتوقيت لمشاهدة نهائي تونس ومصر ؟
273
أخر الأخبار

فاجعة تبرسق: ترميم غير مكتمل لسور شُيّد سنة 2001 يُنهي حياة “يوسف”..الشنيتي تكشف التفاصيل (فيديو)
271
الأخبار

وزيرة العدل تعاين في باجة أشغال بناء مقر جديد لمحكمة الناحية بنفزة
261
الأخبار

باجة : غدًا تعليق الدروس بمعتمديتي عمدون و نفزة بسبب التقلبات الجوية
258
الأخبار

باجة : سقوط الأشجار و الأسلاك الكهربائية بسبب الرياح القوية و الأمطار [فيديو]
251
اقتصاد وأعمال

تونس : استثمار صناعي صينيي – إيطالي في المنستير بـ5 ملايين يورو ويوفّر 350 موطن شغل جديد

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى