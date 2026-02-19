Français
كوريا الجنوبية : السجن المؤبد للرئيس السابق يون و30 سنة لوزير دفاعه في قضية الأحكام العرفية

كوريا الجنوبية : السجن المؤبد للرئيس السابق يون و30 سنة لوزير دفاعه في قضية الأحكام العرفية

أصدرت محكمة كوريا الجنوبية حكما بالسجن المؤبد في حق الرئيس السابق يون بعد إدانته بقيادة تمرد بهدف فرض الأحكام العرفية سنة 2024، في قضية وُصفت بأنها من أخطر الأزمات السياسية التي عرفتها البلاد في السنوات الأخيرة.

وأفادت المحكمة بأن يون تورط في تحركات اعتُبرت محاولة مباشرة لتقويض النظام الدستوري وفرض حالة استثنائية خارج الأطر القانونية، وذلك في سياق توترات سياسية داخلية حادة شهدتها كوريا الجنوبية آنذاك. ويُعد هذا الحكم سابقة لافتة في تاريخ البلاد، لما يعكسه من تشدد قضائي في حماية مؤسسات الدولة والنظام الديمقراطي.

وفي القضية ذاتها، قضت المحكمة بالسجن لمدة 30 عاما في حق وزير الدفاع السابق كيم يونغ هيون، بعد ثبوت تورطه في ملف محاولة فرض الأحكام العرفية.

وقد أثار الحكم ردود فعل واسعة داخل الأوساط السياسية والشعبية، وسط انقسام بشأن تداعياته على المشهد السياسي في كوريا الجنوبية، خاصة في ظل حساسية المرحلة التي تمر بها البلاد.

