كوريا الشمالية : اعتقال مادورو يمثل تعدياً على سيادة فنزويلا

نددت كوريا الشمالية اليوم الأحد، باعتقال الولايات المتحدة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في عملية اعتبرت بأنها تمثّل “تعدياً على سيادة” فنزويلا، بحسب ما نقل الإعلام الرسمي.

و أفاد ناطق باسم الخارجية الكورية الشمالية في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية بأن بيونغ يانغ، تندد بشدة بالعمل الهادف للهيمنة الذي ارتُكب في فنزويلا.

و أضاف بأن “الحادث مثال آخر يؤكد مجدداً و بوضوح الطبيعة المارقة و الوحشية للولايات المتحدة”.

