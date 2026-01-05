Français
Anglais
العربية
الأخبار

كوريا الشمالية تختبر صاروخاً يمكنه حمل رؤوس نووية بمدى 2000 كم

كوريا الشمالية تختبر صاروخاً يمكنه حمل رؤوس نووية بمدى 2000 كم

أجرى الجيش الكوري الشمالي تجربة إطلاق صاروخ كروز استراتيجي بعيد المدى، قادر على حمل رؤوس نووية.

و شهدت التجربة الظهور الأول لنسخة مطورة من صاروخ Hwasal-1، حيث أُطلق صاروخان منه و أظهرا قدرتهما على الطيران لمدة تقارب 3 ساعات على مسارات محددة مسبقاً قبل ضرب الأهداف، وذلك وفقاً لمجلة Military Watch.

و كان الهدف من التجربة تقييم جاهزية الرد و تدريب الأفراد على إجراءات المناورة و الإطلاق، والتحقق من موثوقية الأنظمة المرتبطة، فضلاً عن أن التجربة مثلت استعراضاً مهماً للقوة ؛ نظراً للقدرات النووية لصاروخ Hwasal-1.

يُقدر مدى الصاروخ بنحو 2000 كيلومتر و بينما تأكد أنه مُسلح نووياً، يحتمل أيضاً وجود نسخ منه مُسلحة تقليدياً في الخدمة، و أجرى صاروخ Hwasal-1 أول رحلة تجريبية له في سبتمبر 2021، بالتزامن تقريباً مع أول رحلة تجريبية لكوريا الشمالية لمركبة انزلاقية فرط صوتية.

عرضت كوريا الشمالية مرة أخرى طائرتها الاستطلاعية المسيرة من طراز Saebyeol-4 و طائرة الهجوم المسيرة من طراز Saebyeol-9 في قاعدة كالما الجوية، و يُعتقد أنه يعتمد على نظام ملاحة بالقصور الذاتي و مطابقة تضاريس الأرض للتوجيه، مع تحديثات عبر الأقمار الاصطناعية و هذا يسمح للصاروخ باتباع مسارات طيران معقدة على ارتفاعات منخفضة لاستغلال ثغرات تغطية الرادار و بالتالي تجنب الرصد و الاعتراض بشكل أفضل.

و أثناء إشرافه على التجارب، أعرب زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، عن “رضاه الكبير” عن أداء صواريخ كروز، إذ حلقت في مدارها فوق البحر غرب شبه الجزيرة الكورية وأصابت أهدافها.

و أكدت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، قبل أيام، أن قواتها رصدت إطلاق عدة صواريخ كروز من منطقة سونان بالقرب من بيونغ يانغ.

و انتقد متحدث باسم وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية التجربة باعتبارها جزءا من “أنشطة تقوض السلام و الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية”، و على الرغم من أن تجارب وتطوير صواريخ كروز التي تجريها الكورية الشمالية لا تزال قانونية تماماً، إلا أنها أثارت باستمرار انتقادات لاذعة من كوريا الجنوبية و معظم دول العالم الغربي.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

872
الأخبار

باجة : وفاة شخصين في حادث مرور

423
الأخبار

باجة : تركيب محطة ضخ شمسية ضمن مشروع نبعة لتعزيز الفلاحة المستدامة [فيديو]
325
الأخبار

وزارة الداخلية : القبض على الإرهابي الخطير “صديق العبيدي” والعنصر المرافق له
300
الأخبار

إحباط عملية إرهابية بفريانة : استشهاد عون أمن متأثرًا بإصابته
296
الأخبار

واشنطن : مادورو سيخضع للمحاكمة بعد اعتقاله ونقله إلى خارج فنزويلا
294
الأخبار

الكشف عن حقيقة نفي مادورو إلى تركيا
292
الأخبار

وفاة مذيع قناة الجزيرة جميل عازر
283
الأخبار

روسيا تدين “العدوان المسلح” الأمريكي على فنزويلا و تطالب بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن
277
الأخبار

كأس أمم إفريقيا 2025 – خليل شمّام: “هزيمة موجعة للغاية… لكن هذه هي كرة القدم” (فيديو)
276
الأخبار

مقتل ما لايقل عن 40 شخصا خلال عملية اعتقال مادورو

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى