كوريا الشمالية تختبر صاروخاً يمكنه حمل رؤوس نووية بمدى 2000 كم

أجرى الجيش الكوري الشمالي تجربة إطلاق صاروخ كروز استراتيجي بعيد المدى، قادر على حمل رؤوس نووية.

و شهدت التجربة الظهور الأول لنسخة مطورة من صاروخ Hwasal-1، حيث أُطلق صاروخان منه و أظهرا قدرتهما على الطيران لمدة تقارب 3 ساعات على مسارات محددة مسبقاً قبل ضرب الأهداف، وذلك وفقاً لمجلة Military Watch.

و كان الهدف من التجربة تقييم جاهزية الرد و تدريب الأفراد على إجراءات المناورة و الإطلاق، والتحقق من موثوقية الأنظمة المرتبطة، فضلاً عن أن التجربة مثلت استعراضاً مهماً للقوة ؛ نظراً للقدرات النووية لصاروخ Hwasal-1.

يُقدر مدى الصاروخ بنحو 2000 كيلومتر و بينما تأكد أنه مُسلح نووياً، يحتمل أيضاً وجود نسخ منه مُسلحة تقليدياً في الخدمة، و أجرى صاروخ Hwasal-1 أول رحلة تجريبية له في سبتمبر 2021، بالتزامن تقريباً مع أول رحلة تجريبية لكوريا الشمالية لمركبة انزلاقية فرط صوتية.

عرضت كوريا الشمالية مرة أخرى طائرتها الاستطلاعية المسيرة من طراز Saebyeol-4 و طائرة الهجوم المسيرة من طراز Saebyeol-9 في قاعدة كالما الجوية، و يُعتقد أنه يعتمد على نظام ملاحة بالقصور الذاتي و مطابقة تضاريس الأرض للتوجيه، مع تحديثات عبر الأقمار الاصطناعية و هذا يسمح للصاروخ باتباع مسارات طيران معقدة على ارتفاعات منخفضة لاستغلال ثغرات تغطية الرادار و بالتالي تجنب الرصد و الاعتراض بشكل أفضل.

و أثناء إشرافه على التجارب، أعرب زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، عن “رضاه الكبير” عن أداء صواريخ كروز، إذ حلقت في مدارها فوق البحر غرب شبه الجزيرة الكورية وأصابت أهدافها.

و أكدت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، قبل أيام، أن قواتها رصدت إطلاق عدة صواريخ كروز من منطقة سونان بالقرب من بيونغ يانغ.

و انتقد متحدث باسم وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية التجربة باعتبارها جزءا من “أنشطة تقوض السلام و الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية”، و على الرغم من أن تجارب وتطوير صواريخ كروز التي تجريها الكورية الشمالية لا تزال قانونية تماماً، إلا أنها أثارت باستمرار انتقادات لاذعة من كوريا الجنوبية و معظم دول العالم الغربي.

