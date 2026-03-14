Français
Anglais
العربية
الأخبار

كوريا الشمالية تطلق 10 صواريخ باليستيّة

أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت، اليوم السبت، نحو 10 صواريخ بالستية باتجاه البحر الشرقي، وذلك في الوقت الذي تجري فيه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مناوراتهما العسكرية الربيعية الرئيسية.

و أفادت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أنها رصدت عملية الإطلاق من منطقة سونان في الشمال بعد الظهر.

و يعد هذا ثالث إطلاق للصواريخ البالستية من كوريا الشمالية هذا العام. وقالت الهيئة إن الجيش الكوري الجنوبي “يحافظ على حالة تأهب قصوى، مع تبادل المعلومات المتعلقة بالصواريخ البالتسية الكورية الشمالية بشكل وثيق مع الجانبين الأميركي والياباني، ومراقبة الوضع عن كثب تحسبا لإي عمليات إطلاق إضافية”، حسبما أوردته وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية.

و أكدت الوكالة أن “من النادر أن تطلق بيونغيانغ 10 صواريخ في وقت واحد و ينظر إلى هذا على أنه استعراض للقوة”.

و يأتي الإطلاق الأحدث في وقت تجري فيه كوريا الجنوبية و الولايات المتحدة تدريباتهما المشتركة السنوية “درع الحرية”، بدءا من الإثنين الماضي حتى 19 من شهر مارس الجاري.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى