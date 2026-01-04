كوريا الشمالية: سيول وطوكيو تتحدثان عن إطلاق عدة صواريخ بالستية مفترضة باتجاه بحر اليابان

عقب يوم واحد من إلقاء القبض على الرئيس الفنزويلي من قبل الولايات المتحدة، أطلقت كوريا الشمالية، يوم الأحد 4 جانفي، عدة صواريخ بالستية مفترضة، وفق ما أعلنت سيول، في أول عملية إطلاق من هذا النوع منذ بداية العام.

وكانت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية قد أكدت ذلك، قائلة: «رصد جيشنا عدة مقذوفات يُرجَّح أنها صواريخ بالستية، أُطلقت باتجاه بحر الشرق من محيط بيونغ يانغ، حوالي الساعة 7:50 صباحًا يوم الأحد (الساعة 23:50 بتوقيت تونس، مساء السبت)».

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع اليابانية أنها رصدت بدورها إطلاق صاروخ بالستي مفترض، سقط حوالي الساعة 8:08 بالتوقيت المحلي (0:08 بتوقيت فرنسا)، دون تحديد منطقة سقوطه بدقة.

وخلال مؤتمر صحفي، صرّح وزير الدفاع الياباني، شينجيرو كويزومي، قائلاً: «إن التطور النووي والبالستي لكوريا الشمالية يهدد السلام والاستقرار في بلدنا وفي المجتمع الدولي، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق».

وتُندد كوريا الشمالية بشكل متكرر بما تصفه بمخططات مزعومة لواشنطن تهدف إلى الإطاحة بالسلطة القائمة. وفي هذا السياق، أوضح هونغ مين، المحلل في المعهد الكوري للتوحيد الوطني: «رغم أن الخصائص التقنية للصاروخ لا تزال بحاجة إلى التحقق، فإن الرسالة الضمنية على الأرجح هي أن مهاجمة كوريا الشمالية لن تكون بالسهولة نفسها التي جرى بها استهداف فنزويلا».