كوريا الشمالية: مقتل تسعة جنود خلال عمليات نزع ألغام في روسيا

أفادت وسائل إعلام كورية شمالية بأن تسعة جنود ينتمون إلى وحدة الهندسة العسكرية الكورية الشمالية، التي نُشرت لمدة أربعة أشهر لنزع الألغام من منطقة كورسك الروسية، قُتلوا أثناء تنفيذ مهمتهم.

وقد ترأس الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، يوم الجمعة، مراسم استقبال لجنود الفوج 528 للهندسة، الذين أمضوا 120 يومًا في منطقة كورسك، التي كانت قد خضعت لاحتلال جزئي من قبل القوات الأوكرانية بين أوت 2024 وربيع 2025، معلنًا «الخسارة المفجعة لتسعة أرواح».

وكشفت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية (KCNA) أن كيم منحهم لقب «أبطال جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية» وأوسمة أخرى، «تقديرًا أبديًا لشجاعتهم».

