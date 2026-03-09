كوكو غوف تنسحب من بطولة إنديان ويلز للتنس

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

اضطرت ​كوكو غوف، الحائزة على لقبين في البطولات الأربع ​الكبرى، إلى انسحاب نادر ‌في مباراتها بالدور الثالث ضد الفيليبينية ألكسندرا ‌إيلا المصنفة 32 في بطولة إنديان ‌ويلز للتنس أمس الأحد بسبب ألم مستمر في ذراعها الأيسر، و الذي قالت إنه جعلها تشعر و كأنه “يحترق”.

و حصلت غوف (21 عاما)، التي لم تنسحب سوى من مباراة واحدة سابقة في مسيرتها، على استراحة نسبية قبل ​الشوط الأخير و اعتذرت لإيلا عن اضطرارها للانسحاب وهي متأخرة في النتيجة 6-2 و2-0.

و قالت غوف لإيلا أثناء احتضانهما عند الشبكة “أنا آسفة، لقد قدمت أداء رائعا”.

و تعدّ هذه الضربة قاسية لغوف المصنفة الرابعة عالميا، التي تغلبت على إيلا 6-0 و 6-2 في ربع نهائي بطولة دبي قبل ثلاثة أسابيع و كانت بين المرشحات للفوز باللقب في صحراء كاليفورنيا.

و كانت المرة الوحيدة الأخرى التي انسحبت فيها غوف عام 2022 في سينسناتي.

