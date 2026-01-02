كيف تطوّرت أنماط السكن في تونس خلال نصف قرن؟

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تُظهر نتائج التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024، في ما يتعلّق بأنماط المساكن وتطوّرها، أنّ 49,1% من التونسيين يعتبرون أن المسكن المثالي هو المسكن المتلاصق أو الطابق من مسكن متلاصق، متقدّمًا بذلك على المنزل العربي التقليدي (الحوش)، أو الفيلا، أو الشقة.

وعلى المستوى الوطني، تشير هذه المعطيات إلى أنّ ثاني أكثر أنماط السكن انتشارًا يتمثّل في الفيلات أو المساكن المزدوجة (دوبلكس) بنسبة 26,1%. ولا تزال المساكن التقليدية، مثل الحوش والدار العربي والبرج، تمثّل 15,9% من الرصيد السكني. في المقابل، تبقى الشقق السكنية محدودة الانتشار بنسبة 8,4%، في حين تُعدّ المساكن البدائية نادرة جدًا ولا تتجاوز نسبتها 0,5%.

وتُبيّن البيانات المتعلّقة بتطوّر المساكن في تونس أنّ المساكن ذات الغرفة الواحدة لا تمثّل سوى 2,8% من إجمالي المساكن، مقابل 7,3% للمساكن التي تضم خمس غرف أو أكثر.

وتشكّل المساكن ذات الثلاث غرف الفئة الأكثر انتشارًا بنسبة 46,6%، تليها المساكن ذات الأربع غرف بنسبة 25%، ثم المساكن ذات الغرفتين بنسبة 18,3%.

ويُظهر تحليل تطوّر المساكن حسب عدد الغرف أنّ التونسيين يتّجهون بشكل متزايد نحو المساكن المتوسّطة الاتساع، التي تضم ثلاث أو أربع غرف.

وقد شهدت المساكن ذات الغرفة الواحدة تراجعًا متواصلًا، إذ انخفضت نسبتها خلال ما يقارب نصف قرن من 40,9% إلى 2,8% فقط سنة 2024. في المقابل، سجّلت المساكن ذات الثلاث أو الأربع غرف ارتفاعًا مستمرًا خلال الفترة الممتدّة بين 1975 و2024.

ورغم التحسّن الواضح في جودة المساكن، فقد ارتفعت نسبة المساكن التي تتراوح مساحتها بين 50 و199 مترًا مربّعًا خلال الفترة الممتدّة بين 2014 و2024، في حين تراجعت نسبة المساكن التي تقلّ مساحتها عن هذا المستوى. في المقابل، يُلاحظ انخفاض في نسبة المساكن التي تتجاوز مساحتها 200 متر مربّع مقارنة بسنة 2014.

