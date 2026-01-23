كيف ستكون حالة الطقس اليوم الجمعة ؟

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي أن طقس اليوم الجمعة 23 جانفي 2026 يتميّز بظهور سحب أحيانًا كثيفة بالمناطق الساحلية الشمالية، تكون مرفوقة بأمطار متفرقة، في حين تكون السحب عابرة ببقية الجهات.

وتهبّ الرياح من القطاع الغربي، ثم تتجه تدريجيًا إلى القطاع الجنوبي، وتكون قوية نسبيًا فمحليًا قوية قرب السواحل، وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق.

أمّا البحر فيكون هائجًا فشديد الاضطراب بالشمال، ومضطربًا فشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية.

وتشهد درجات الحرارة استقرارًا نسبيًا، حيث تتراوح القصوى عامة بين 13 و18 درجة.

