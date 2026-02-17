Français
مجتمع

كيف سيكون طقس الثّلاثاء 17 فيفري 2026؟

كيف سيكون طقس الثّلاثاء 17 فيفري 2026؟

يكون طقس الثلاثاء 17 فيفري 2026، وفق المعهد الوطني للرّصد الجوي أحيانا كثيف السّحب بالشّمال مع أمطار متفرّقة ثمّ تشمل محليا الوسط وتكون مؤقتا رعدية بأقصى الشّمال الغربي وسحب عابرة ببقية الجهات.

وتهبّ الرّيح شمالية غربية قوية بالشّمال والوسط ومعتدلة بالجنوب أمّا البحر شديد الهيجان فهائج بالشّمال وشديد الإضطراب فمضطرب ببقية السواحل.

وتكون الحرارة في استقرار نسبي بالشّمال والوسط بين 14 و22 درجة وفي ارتفاع طفيف بالجنوب لتصل الى 26 درجة.

تعليقات

