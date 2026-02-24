Français
مجتمع

كيف سيكون طقس اليوم الثلاثاء 24 فيفري 2026 ؟

أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي أنّ طقس اليوم الثلاثاء 24 فيفري 2026 سيكون مستقرا في أغلب الجهات، مع أجواء صافية إلى قليلة السحب، بما يوفّر ظروفا ملائمة لمختلف الأنشطة الخارجية.

وأوضح المعهد أنّ الرياح تهبّ من القطاع الغربي وتكون ضعيفة فمعتدلة، دون مؤشرات على اضطرابات جوية هامة خلال هذا اليوم.

وبخصوص الحالة البحرية، يكون البحر متموّجا بالشمال، في حين يكون قليل الاضطراب ببقية السواحل، ما يجعل الملاحة البحرية ممكنة مع ضرورة الانتباه خاصة بالشواطئ الشمالية.

وأشار المعهد الوطني للرصد الجوي إلى أنّ درجات الحرارة تشهد ارتفاعا طفيفا، وتتراوح القصوى عامة بين 20 و25 درجة، بينما تكون في حدود 18 درجة بالمرتفعات الغربية.

